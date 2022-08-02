Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский обсудил новые поставки оружия с генсеком НАТО

Президент Украины Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом поставки оружия Киеву

Фото: Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом новые поставки оружия из стран альянса Киеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский подчеркнул важность получения от альянса в «максимально сжатые сроки» нелетальной военной помощи в рамках пакета, утвержденного на июньском саммите в Мадриде.

В офисе президента добавили, что Столтенберг, в свою очередь, приветствовал заключение соглашения о вывозе украинского зерна и отправку первого судна с ним из Одессы.

Ранее Киев призвал Запад нарастить поставки оружия для повышения боеспособности Украины. Власти отмечают, что для удовлетворения нужд Украины американским и европейским заводам необходимо увеличить промышленное производство вооружения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
Киев начал эвакуацию людей с подконтрольных территорий ДНР
Эксперт назвала запрещенные в разговоре с детьми фразы
Samsung изобрела искусственную мышцу
Брокеры выступили против ограничений на покупку иностранных акций россиянами
Назван предполагаемый покупатель бизнеса H&M в России
В России назвали сроки для полной замены Booking
Названы влияющие на курс доллара факторы
Зеленский обсудил новые поставки оружия с генсеком НАТО
Собчак высмеяла откровенное фото Бузовой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.