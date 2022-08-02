Зеленский обсудил новые поставки оружия с генсеком НАТО

Президент Украины Зеленский обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом поставки оружия Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом новые поставки оружия из стран альянса Киеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский подчеркнул важность получения от альянса в «максимально сжатые сроки» нелетальной военной помощи в рамках пакета, утвержденного на июньском саммите в Мадриде.

В офисе президента добавили, что Столтенберг, в свою очередь, приветствовал заключение соглашения о вывозе украинского зерна и отправку первого судна с ним из Одессы.

Ранее Киев призвал Запад нарастить поставки оружия для повышения боеспособности Украины. Власти отмечают, что для удовлетворения нужд Украины американским и европейским заводам необходимо увеличить промышленное производство вооружения.