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Украина призвала Запад нарастить поставки оружия для нужд страны

МВД Украины заявило о необходимости нарастить поставки оружия для повышения боеспособности

Фото: Julian Stratenschulte / globallookpress.com

Западные страны должны нарастить поставки оружия для повышения боеспособности Украины, призвал советник главы МВД страны Антон Геращенко. Его слова приводит американское издание Newsweek.

«При нашем нынешнем уровне поставок, без материальной поддержки Запада, Украина способна воевать еще лишь несколько месяцев», — заявил Геращенко.

Он также добавил, что для удовлетворения нужд Киева американским и европейским заводам необходимо увеличить промышленное производство вооружения. Советник главы МВД объяснил, что если Запад не будет поставлять необходимые боеприпасы, то все высокотехнологичные системы, которые получает Киев, станут просто металлоломом.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Россия в ходе спецоперации не может целиком, на сто процентов пресечь поставки оружия на Украину. Он пояснил, что противник старается выстраивать свою логистику таким образом, чтобы доставлять вооружения в места боевых действий.

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Алевтина Запольская
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