Украина получит рекордную финансовую помощь безвозвратно

Кабмин Украины одобрил привлечение рекордного безвозвратного гранта на $4,5 млрд от МБРР

Кабинет министров Украины одобрил привлечение рекордной финансовой помощи от Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Киев получит безвозвратно 4,5 миллиарда долларов от организаций. Грант будет направлен на финансирование проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Отмечается, что распоряжение номер 613-р поручит сразу нескольким министерствам обеспечить выполнение Плана экологических и социальных обязательств. Среди ведомств, которые займутся исполнением плана, названы Министерство здравоохранения, Министерство образования, Пенсионный фонд и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал решение Евросоюза и назвал точную сумму, которую европейская организация планирует выделить Украине.