Евросовет согласовал военную помощь Киеву в размере 500 миллионов евро

Евросовет согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро

Совет Европейского союза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит РИА Новости.

«Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. (...) Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Санино на заседании комитета Европарламента по иностранным делам заявил, что Евросоюз рассмотрит возможность выделения дополнительных средств на новые военные поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). 500 миллионов евро планировалось выделить из Фонда мира Европы.