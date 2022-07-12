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ЕС рассмотрит выделение средств для военной помощи Украине из Фонда мира Европы

ЕС рассмотрит выделение 500 миллионов евро на новые военные поставки для Украины
Стефано Санино

Стефано Санино. Фото: Isabel Infantes / Getty Images

Евросоюз (ЕС) рассмотрит возможность выделения дополнительных средств на новые военные поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), 500 миллионов евро будут выделены из Фонда мира Европы. Об этом заявил генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Санино на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, сообщает ТАСС.

«Мы изучаем выделение Украины дополнительно 500 миллионов евро на поставки оружия. Таким образом, общее финансирование достигнет 2,5 миллиарда евро», — заявил Санино.

Ранее первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕС утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Он отметил, что Киев «остро нуждается в краткосрочном финансировании», а Евросоюз, в свою очередь, готов оказать помощь украинской стороне.

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Виктория Кондратьева
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