ЕС утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи

Европейский союз (ЕС) утвердил кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«Министры только что одобрили кредит в 1 миллиард евро для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи», — сообщил он, отметив, что Киев «остро нуждается в краткосрочном финансировании». Евросоюз, в свою очередь, готов оказать помощь украинской стороне.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подсчитал, что украинским властям потребуется около 750 миллиардов долларов для реализации плана восстановления страны. При этом ключевым источником финансирования программы он предложил сделать конфискованные активы РФ и российских олигархов. Другие источники восстановления Украины — гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции и собственно бюджет страны.