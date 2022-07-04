Украина подсчитала траты на восстановление и предложила взять денег у России

Украина призвала выделить 750 миллиардов на восстановление из отнятых активов России

Украине потребуется около 750 миллиардов долларов на то, чтобы восстановиться, однако большую часть суммы можно взять из отнятых у России денег. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, цитату приводит ТАСС.

«Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов», — подчеркнул политик, добавив, что конфискованные активы российских физических и юридических лиц якобы составляют от 300 до 500 миллиардов долларов.

Другие источники восстановления Украины — гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции и собственно бюджет страны, предложил Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пригласил в республику участников международной конференции по восстановлению страны, которая проходит в швейцарском городе Лугано.