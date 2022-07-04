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Зеленский пригласил на Украину участников конференции в Лугано

Президент Зеленский пригласил на Украину участников конференции по восстановлению страны

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в республику участников международной конференции по восстановлению страны, которая проходит с понедельника, 4 июля, в швейцарском городе Лугано. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем видеообращении к участникам конференции Зеленский пригласил их на Украину и предложил поработать над ее восстановлением непосредственно на территории республики.

«Я приглашаю вас всех в нашу прекрасную страну, в Украину, чтобы работать вместе с нами», — заявил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что во время конференции в Лугано, которая пройдет 4-5 июля, Европейский союз (ЕС) представит план восстановления экономики Украины. По данным Bloomberg, план ЕС изложен более чем на двух тысячах страниц и отражает проекты в сфере инфраструктуры, безопасности, климата, энергетики и цифровой экономики.

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Георгий Нестеров
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