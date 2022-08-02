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Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании помощи Украине

Замглавы ОП Зеленского обвинил Германию в блокировании передачи Украине 8 миллиардов евро

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква обвинил Германию в том, что она блокирует передачу восьми миллиардов евро финансовой помощи Киеву. Об этом чиновник заявил в ходе брифинга, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Ожидаем предоставления еще восьми миллиардов евро. К сожалению, определенные государства Европейского Союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами», — заявил Жовква.

Накануне стало известно, что Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом новые поставки оружия из стран альянса Киеву.

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Василий Мека
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