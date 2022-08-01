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Еврокомиссия заявила об отсутствии средств для помощи Украине

Еврокомиссия заявила, что у ЕС отсутствуют деньги для помощи Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен сформировать финансовую подушку, чтобы выделить Украине помощь в размере 8 миллиардов евро, однако у объединения сейчас нет на это средств. Об этом заявили в пресс-службе Европейской комиссии (ЕК), передает РИА Новости.

«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», — сообщила пресс-служба. Для подобного финансового решения ЕС необходимо обладать страховочной суммой в 70 процентов от размера помощи Киеву.

По этой причине Еврокомиссия ищет альтернативные выходы из ситуации. «Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами», — заверили в пресс-службе.

20 июля кабинет министров Украины одобрил привлечение рекордной финансовой помощи от Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Киев получит безвозвратно 4,5 миллиарда долларов от организаций.

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Николай Чигасов
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