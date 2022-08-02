Байден утвердил новую помощь Киеву на полмиллиарда долларов

Президент США Байден распорядился передать Украине новую военную помощь на $550 млн

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине дополнительной военной помощи на полмиллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства в размере до 550 миллионов долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», — говорится в документе.

В сообщении госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что новый пакет помощи включает в себя снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок. Также уточняется, что с момента вступления Байдена в должность Вашингтон выделил Киеву 8,7 миллиардов доллара.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS. По его словам, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».