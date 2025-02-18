Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:45, 18 февраля 2025Экономика

Россия и США обсудили инвестиции после завершения конфликта на Украине

Reuters: Лавров и Рубио обсудили инвестиции после достижения мира на Украине
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

В ходе переговоров в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили будущие возможности в сфере экономики и инвестиций. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщает Reuters.

Речь идет о времени, когда конфликт на Украине завершится подписанием мирного договора, сроки чего не обозначены. По словам дипломата, такие возможности могут появиться.

Одним из конкретных итогов встречи стало соглашение о восстановлении штатов посольств обеих стран, о котором заявил Рубио. В то же время госсекретарь не уточнил, смогут ли США расширить штат по своему желанию. До введения ограничений в американском посольстве в Москве работало в несколько раз больше человек, чем в российском в Вашингтоне.

В остальном, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, стороны ограничились тем, что «изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт». Тем не менее члены обеих делегаций позитивно оценили начало переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок упал после первых сообщений о результатах встречи. Инвесторы ожидали сообщений о возможной отмене санкций, однако первые комментарии показывают, что до такого результата пока далеко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров оценил переговоры России и США в Саудовской Аравии

      В России отреагировали на переброску в ДНР группы польских наемников

      Станция КТК получила серьезные повреждения

      Экс-глава МИД Украины заявил о совпадении интересов Трампа и Путина в одном вопросе

      Соседи Пугачевой и Галкина в Грязи подготовили на пару коллективную жалобу

      Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля

      Экс-глава МИД Украины призвал поставить всю страну под штык

      Лавров высказался о трехступенчатом плане по Украине

      В российском городе пожаловались на «сейсмическую активность» из-за трамваев

      Лавров захотел дать по рукам Зеленскому за выходку на Кубани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше