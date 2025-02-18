Россия и США обсудили инвестиции после завершения конфликта на Украине

Reuters: Лавров и Рубио обсудили инвестиции после достижения мира на Украине

В ходе переговоров в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили будущие возможности в сфере экономики и инвестиций. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщает Reuters.

Речь идет о времени, когда конфликт на Украине завершится подписанием мирного договора, сроки чего не обозначены. По словам дипломата, такие возможности могут появиться.

Одним из конкретных итогов встречи стало соглашение о восстановлении штатов посольств обеих стран, о котором заявил Рубио. В то же время госсекретарь не уточнил, смогут ли США расширить штат по своему желанию. До введения ограничений в американском посольстве в Москве работало в несколько раз больше человек, чем в российском в Вашингтоне.

В остальном, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, стороны ограничились тем, что «изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт». Тем не менее члены обеих делегаций позитивно оценили начало переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок упал после первых сообщений о результатах встречи. Инвесторы ожидали сообщений о возможной отмене санкций, однако первые комментарии показывают, что до такого результата пока далеко.