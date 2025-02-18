В Госдепе назвали недостаточной одну встречу для решения конфликта на Украине

Госдеп: Одной встречи недостаточно для решения конфликта на Украине

Одной встречи делегаций России и США недостаточно для прочного мира, однако в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американского Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, Москва и Вашингтон договорились начать работу над украинским урегулированием, однако «одного телефонного звонка и одной встречи недостаточно».

Как отмечает агентство, представитель Госдепа ясно дала понять, что усилия России и США пока находятся на ранней стадии.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. В переговорах со стороны России принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Ушаков, подводя итоги встречи, заявил, что переговоры прошли неплохо. По его словам, делегации провели очень серьезный разговор по всем вопросам и договорились учитывать интересы друг друга.