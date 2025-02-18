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15:03, 18 февраля 2025Мир

В МИД России оценили настрой США обсуждать конфликт на Украине

Захарова: США серьезно настроены обсуждать конфликт на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По итогам первой части переговоров российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд можно сделать вывод, что США серьезно настроены к обсуждению двусторонних вопросов, в том числе и конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим настрой у американской администрации на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в отношениях двух стран и, кстати говоря, в международной повестке, включая конфликт на Украине», — отметила дипломат.

Захарова также указала на то, что делегации обсуждали весь комплекс проблемных вопросов российско-американских отношений, «которые накопились за три года».

Ранее Захарова сообщила, что после переговоров с делегацией США в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщается со СМИ.

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