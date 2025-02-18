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13:09, 18 февраля 2025Мир

Захарова сообщила о планах Лаврова после переговоров с американцами

Захарова: После переговоров с делегацией США в Эр-Рияде Лавров пообщается со СМИ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

После переговоров с делегацией США в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщается со СМИ. О планах главы ведомства сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я хочу обратить ваше внимание, что запланировано после переговорного процесса общение министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова со СМИ», — отметила дипломат.

Захарова также заявила, что на переговорах в настоящее время объявлен перерыв.

Ранее в столице Саудовской Аравии стартовали российско-американские переговоры. Помимо Лаврова, Россию представляет помощник президента Юрий Ушаков.

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