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13:03, 18 февраля 2025Мир

На переговорах России и США объявили перерыв

Захарова: На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили перерыв
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили небольшой перерыв, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Буквально в данные минут объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса», — указала на брифинге дипломат.

Российско-американские переговоры начались утром 18 февраля. Россию представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в переговорах будет отвечать за экономический аспект.

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