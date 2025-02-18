На переговорах России и США объявили перерыв

Захарова: На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили перерыв

На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили небольшой перерыв, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Буквально в данные минут объявлен небольшой перерыв, стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса», — указала на брифинге дипломат.

Российско-американские переговоры начались утром 18 февраля. Россию представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в переговорах будет отвечать за экономический аспект.