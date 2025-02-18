Медведев заявил о создании в Европе «антитрамповского интернационала»

Медведев после атаки на КТК: В Европе создается антитрамповский интернационал

В Европе все более четкие формы принимает «антитрамповский интернационал», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Такое заявление он сделал на фоне атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на странице в соцсети X.

«Пока Париж принимает сборище [лидеров] европейских стран, яростно выступающих за войну без конца, киевский наркоман атаковал относящуюся к международному Каспийскому трубопроводному консорциуму нефтяную инфраструктуру, через которую идет американская нефть», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что Украина ударила по станции КТК из-за отчаяния. Политик напомнил, что по правовому режиму нефть, которая там идет, не российская, а международная, в том числе американская и европейская. В состав акционеров КТК, чья инфраструктура была повреждена, входят международные компании, а американские компании владеют 24,25 процента активов.

Нефтеперекачивающая станция КТК «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. Ее вывели из эксплуатации, нефть начали перекачивать на сниженных режимах. Транспортировка нефти из Казахстана после атаки на нефтепровод, предположительно, может снизиться на 30 процентов, однако сам нефтепровод продолжает работать в штатном режиме.