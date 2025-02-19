Путин после атаки БПЛА призвал иностранных акционеров КТК поставить оборудование

Президент России Владимир Путин заявил, что если акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских БПЛА по нефтеперекачивающей станции Кропоткинская заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, надо поставить оборудование. Его слова приводит РИА Новости.

После атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Путин призвал иностранных акционеров помочь в восстановлении КТК, несмотря на санкции.

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают», — отметил он.

Об атаке дронов на станцию КТК в Краснодарском крае сообщалось 17 февраля. Промежуточную нефтеперекачивающую станцию Кропоткинскую из-за БПЛА вывели из эксплуатации. Удар был нанесен дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.