В Госдуме предупредили Британию на случай атак на нефтетанкеры

Депутат Шеремет: На провокации против нефтетанкеров РФ будет адекватный ответ

Власти Великобритании не должны устраивать провокации в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, иначе в случае атаки РФ даст адекватный ответ. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что британские спецслужбы планируют вовлечь союзников по НАТО в развертывание массовой облавы на «теневой флот».

«В Британии продолжают выстраивать внешнюю политику на принципах государственного терроризма. Но британским спецслужбам нужно четко уяснить, что Россия не позволит никому безнаказанно угрожать ее национальным интересам», — подчеркнул парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал не допустить совершения терактов и организации крупнейшей экологической катастрофы на фоне новостей о подготовке Лондоном нападения на российские танкеры. Он назвал это «преступлением против мира во всех смыслах».