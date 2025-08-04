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19:39, 4 августа 2025Россия

В Госдуме отреагировали на заявление о провокации Британии с нападением на танкеры

Депутат ГД Слуцкий призвал не допустить терактов с нападением на танкеры
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на заявление о возможной подготовке Великобританией провокации с нападением на российские танкеры с нефтью. В своем Telegram парламентарий призвал не допустить совершения терактов и организации крупнейшей экологической катастрофы.

«Крайне опасный план по организации масштабной экологической катастрофы, последствия которой выйдут далеко за пределы региона. Подрыв «Северных потоков» пока сошел англосаксам с рук, безнаказанность толкает их на новые преступления. Преступления под флагом русофобии и против мира во всех смыслах», — написал Слуцкий.

Парламентарий также призвал мировое сообщество внимательно отнестись к информации российских спецслужб и не допустить совершения нового международного теракта.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что спецслужбы Великобритании при поддержке союзников по НАТО разрабатывают план масштабной диверсии в международных водах, чтобы оправдать ужесточение мер против «теневого флота» России. Сообщалось, что подобный инцидент позволит странам НАТО объявить российские перевозки угрозой для международного судоходства и расширит выбор методов противодействия.

ЖЗЛ
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