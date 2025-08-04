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14:53, 4 августа 2025Мир

Российская разведка уличила Британию в подготовке диверсии в международных водах

СВР: Великобритания разрабатывает план масштабной диверсии в международных водах
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lt. Cmdr. Micah Murphy / U.S. Navy photo / Reuters

Спецслужбы Великобритании при поддержке союзников по НАТО разрабатывают план масштабной диверсии в международных водах, чтобы оправдать ужесточение мер против «теневого флота» России. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству», — сказано в сообщении.

По данным СВР, подобный инцидент позволит странам НАТО объявить российские перевозки угрозой для международного судоходства и «развяжет им руки» в выборе методов противодействия. Например, чекез задержание «подозрительных» судов в международных водах и их принудительном конвоировании в порты стран НАТО.

16 июня СВР) России обнародовала заявление, в котором обвинила Украину и Великобританию в подготовке провокаций в Балтийском море. «Украинцы совместно с британцами го­товят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сце­нариев предполагает инсценировку якобы российской торпед­ной атаки на корабль ВМС США», — сообщили в ведомстве.

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