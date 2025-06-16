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14:56, 16 июня 2025Бывший СССР

В России узнали о подготовке Украиной и Британией провокаций в Балтийском море

СВР РФ: Украина и Великобритания готовят провокации в Балтийском море
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: David Moir / Reuters

Украина и Великобритания готовят провокации в Балтийском море против России. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР) России.

«Украинцы совместно с британцами го­товят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сце­нариев предполагает инсценировку якобы российской торпед­ной атаки на корабль ВМС США», — сообщили в ведомстве.

В СВР отметили, что Киев передал Лондону торпеды советского или российского производства. Часть из них по плану должна взорваться на «безопасном расстоянии» от корабля ВМС США. По задумке, одна торпеда не сработает и будет продемонстрирована в качестве якобы доказательства «злонамеренной активности» Москвы.

Другой сценарий предполагает, что совместно с североевропейскими странами в Балтийском море будут как бы случайно выловлены якорные мины российского производства, якобы используемые для диверсий.

Ранее в НАТО признали отсутствие доказательств причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море. По словам следователей и прокуроров, для доказательства факта диверсии необходимы существенные доказательства или улики.

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