В НАТО не смогли доказать причастность России к повреждениям кабелей на Балтике

WSJ: У НАТО нет доказательств причастности РФ к повреждениям кабелей на Балтике

У НАТО пока нет доказательств причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Следователи и прокуроры рассказали изданию, что доказать факт диверсии сложно. Для этого необходимы существенные доказательства или улики.

За последние полтора года в Балтийском море произошли четыре крупных инцидента. Во всех из них участвовали суда, курсировавшие между российскими портами или транспортирующие российские грузы, пишет WSJ.

3 февраля в Швеции прокуратура отпустила российское судно Silver Sea, задержанное по подозрению в обрыве подводного кабеля между Латвией и Швецией. «[Это] следует рассматривать в свете серьезной ситуации в сфере безопасности», — написали в ведомстве.