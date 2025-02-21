Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:48, 21 февраля 2025Мир

Швеция заявила о новом обрыве подводного кабеля

Reuters: Премьер Швеции Кристерссон заявил о расследовании нового обрыва кабеля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о проведении страной расследования нового обрыва подводного кабеля. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил ранее, их следует рассматривать в свете серьезной ситуации в сфере безопасности», — написал он.

3 февраля шведская прокуратура отпустила российское судно Silver Sea, задержанное по подозрению в обрыве подводного кабеля между Латвией и Швецией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Лучший вариант — отъезд во Францию». В окружении Трампа заявили, что Зеленскому надо срочно покинуть Украину. В чем причина?

      В Германии раскрыли потраченную на помощь Украине сумму

      Россиян предупредили об опасности сообщений от сервисов доставки

      Россиянам сообщили о повороте государства в сторону милосердия

      Российские военнослужащие описали обстановку в 20 километрах от Суджи

      Пасынок главкома ВСУ заявил о незнании Сырским украинского языка

      Пасынок главкома ВСУ оценил политические амбиции Сырского

      В российском регионе кладовщика заподозрили в краже товара на 15 миллионов рублей

      Названы едва заметные признаки проблем с сердцем

      Российскую школьницу заставили отправить интимное видео после проигрыша в викторине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше