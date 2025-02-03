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17:25, 3 февраля 2025Мир

Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

Reuters: Кабель между Швецией и Латвией оборвался из-за погодных условий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

Шведская прокуратура отпустила российское судно Silver Sea, задержанное по подозрению в обрыве подводного кабеля между Латвией и Швецией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

«Установлено, что сочетание погодных условий и недостатков оборудования и навигации способствовало обрыву кабеля», — указали в прокуратуре.

Ранее владелец Silver Sea Тормод Фоссмарк заявил, что все обвинения ложны и корабль не причастен к обвинениям в якобы повреждении кабеля. Он подчеркнул, что маршрут следования судна соответствует установленным правилам.

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