Владелец задержанного судна России прокомментировал ситуацию

Владелец задержанного судна России Фоссмарк заявил, что все обвинения ложны

Владелец задержанного судна России Silver Sea Тормод Фоссмарк заявил, что все обвинения ложны и корабль не причастен к обвинениям в якобы повреждении кабеля между Латвией и Швецией. Об этом он рассказал норвежскому изданию Fiskeribladet.

«Мы не сделали ничего плохого. В настоящее время мы прошли через соответствующий район у острова Готланд со скоростью 13,5 узла. Мы не поднимали ни одного якоря», — рассказал собственник.

Кроме того, он подчеркнул, что весь маршрут следования корабля соответствует установленным правилам и ошибочно его подозревать в специальном пересечении мест с целью повреждения кабеля.

Ранее стало известно, что на задержанном в Норвегии судне Silver Dania могло находиться до 40 членов российского экипажа. Также оно было пришвартовано у порта Тромсе, следуя из Санкт-Петербурга в Мурманск. Сейчас там проходит обыск.