Стали известны подробности задержания судна с российским экипажем в Норвегии

На задержанном в Норвегии судне могло находиться до 40 членов экипажа из РФ

На задержанном в Норвегии судне Silver Dania могло находится до 40 членов российского экипажа. Также оно было пришвартовано у порта Тромсе, следуя из Санкт-Петербурга в Мурманск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«На корабле может находиться до 40 членов экипажа. Судно было задержано накануне и пришвартовано в порту города Тромсе. Оно следовало из Петербурга в Мурманск, у него норвежские регистрация и владелец. Перед задержанием моряки находились в пути шесть дней», — отмечается в сообщении.

О судне известно, что оно перевозит различные грузы, включая фрукты, морепродукты и мясо. Известно, что на данный момент на нем проводятся обыски по подозрению в якобы повреждении кабеля между Латвией и Швецией.

Ранее власти Норвегии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Отмечается, что судно зарегистрировано в Норвегии и ходит под норвежским флагом, однако весь экипаж на борту — граждане России. Судно было задержано норвежскими властями по запросу Латвии.