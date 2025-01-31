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13:52, 31 января 2025Мир

Стали известны подробности задержания судна с российским экипажем в Норвегии

На задержанном в Норвегии судне могло находиться до 40 членов экипажа из РФ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annika Byrde / NTB / Reuters

На задержанном в Норвегии судне Silver Dania могло находится до 40 членов российского экипажа. Также оно было пришвартовано у порта Тромсе, следуя из Санкт-Петербурга в Мурманск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«На корабле может находиться до 40 членов экипажа. Судно было задержано накануне и пришвартовано в порту города Тромсе. Оно следовало из Петербурга в Мурманск, у него норвежские регистрация и владелец. Перед задержанием моряки находились в пути шесть дней», — отмечается в сообщении.

О судне известно, что оно перевозит различные грузы, включая фрукты, морепродукты и мясо. Известно, что на данный момент на нем проводятся обыски по подозрению в якобы повреждении кабеля между Латвией и Швецией.

Ранее власти Норвегии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Отмечается, что судно зарегистрировано в Норвегии и ходит под норвежским флагом, однако весь экипаж на борту — граждане России. Судно было задержано норвежскими властями по запросу Латвии.

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