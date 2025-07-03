В России заявили о диверсионной сети ВСУ в Усть-Луге после взрыва танкера у берегов Ливии

Шурыгин заявил о сети диверсантов ВСУ в Усть-Луге после взрыва танкера Vilamoura

Военный обозреватель «Царьграда» Олег Беликов прокомментировал взрыв на танкере Vilamoura с миллионом баррелей нефти у берегов Ливии 27 июня, который, по данным СМИ, в конце весны швартовался в портах Усть-Луга в Ленинградской области и Новороссийск Краснодарской области.

Указанное судно вышло под флагом Маршалловых Островов из ливийского порта Зейтина и направлялось к британской территории Гибралтар на юге Пиренейского полуострова. После инцидента военная разведка Украины назвала танкер принадлежащим «теневому флоту» России в Средиземном море.

Беликов отметил, что подрывы судов начались в декабре 2024 года: тогда к югу от Картахены затонул российский сухогруз Ursa Major, который вез во Владивосток специальные портовые краны и оборудование для строящихся ледоколов. В январе 2025-го у турецкого средиземноморского порта Джейхан взрыв прогремел на борту танкера Seacharm, под флагом Маршалловых Островов заходившего ранее в порт РФ. В феврале взорвались три танкера, два из них проводили загрузку в порту Усть-Луга, третий — в Новороссийске. В марте у берегов Южной Кореи произошли взрыв и пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia.

Как отмечается в публикации, эксперты полагают, что мины закладывают украинцы, подготовленные британским спецназом на полигонах в Одесской области. Уточняется, что техническое обеспечение и инструкции тоже идут из Великобритании.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя инциденты, предположил, что в указанном населенном пункте Ленобласти действует сеть диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Тут же прослеживается одна закономерность — танкеры заходили в крупнейший порт на Балтике и второй по величине в России, в порт Усть-Луга. Судя по всему, в Усть-Луге работает мощная диверсионная сеть ВСУ. И выкорчевать ее пока не удается», — уточнил спикер.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины заподозрили в причастности к подрывам нефтяных танкеров с использованием магнитных мин. Эксперты предположили, что нападения на суда являются частью диверсионной кампании Киева.

