Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 19 декабря 2025Россия

Путин ответил на вопрос об ответственности за смерти людей фразой «не мы начали войну»

Путин: Россия не ответственна за смерти в конфликте, который не начинала
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия не несет ответственность за смерти людей в конфликте, который не начинала. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос журналиста NBC, глава государства подчеркнул, что «не мы начали эту войну». Он обратил внимание, что Москва долгое время не признавала независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). «И после обмана нас и нереализации договоренностей минских соглашений вынуждены были использовать вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран», — сказал Путин.

Он также отметил, что Россия очень хочет мира в 2026 году и стремится к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал заявление о мире в 2026 году

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Раскрыт противораковый эффект популярной вакцины

    В Британии поставили крест на Украине

    Образ Санты Клауса в рекламе бренда Skims разочаровал публику

    Путин вспомнил о яйцах

    В Госдуме предложили альтернативу НДС

    Европейский журналист извинился перед вопросом Путину на прямой линии

    Путин ответил на вопрос об ответственности за смерти людей фразой «не мы начали войну»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok