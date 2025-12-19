Путин: Россия не ответственна за смерти в конфликте, который не начинала

Россия не несет ответственность за смерти людей в конфликте, который не начинала. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос журналиста NBC, глава государства подчеркнул, что «не мы начали эту войну». Он обратил внимание, что Москва долгое время не признавала независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). «И после обмана нас и нереализации договоренностей минских соглашений вынуждены были использовать вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран», — сказал Путин.

Он также отметил, что Россия очень хочет мира в 2026 году и стремится к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров.