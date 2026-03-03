В Средиземном море загорелся предположительно принадлежащий России танкер-газовоз

Reuters: В Средиземном море загорелся танкер-газовоз Arctic Metagaz

В Средиземном море загорелся танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz. Об этом сообщает агентство Reuters. При этом судно не подавало сигналов бедствия и не предоставляло информации о состоянии экипажа или груза.

Утверждается, что судно, находящееся под санкциями США и Великобритании, ходит под российским флагом, аналогичную информацию приводят порталы для отслеживания судоходства VesselFinder и MarineTraffic.

По словам одного из источников, не предоставившего доказательств, судно могло быть атаковано морским дроном, при этом Украина подозревается в проведении этой операции. Официально Киев не комментировал подобную информацию.

Греческое издание Naftemporiki пишет, что судно, возможно, было атаковано около 04:00 по местному времени, после чего последовало несколько взрывов, однако подтверждений этим сообщениям на данный момент нет.

В последний раз газовоз сообщал о своем местоположении в понедельник, 2 марта, он был у берегов Мальты. Как отмечает издание gCaptain, танкер покинул порт Мурманска 24 февраля после загрузки.

Представитель греческой компании Diaplous Group, специализирующейся на морской безопасности и управлении рисками, подтвердил журналистам gCaptain факт пожара.

«Мы можем подтвердить, что это произошло, однако дополнительных подробностей у нас нет», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что фрахт супертанкеров на Ближнем Востоке подорожал до рекордных показателей. Причиной такой динамики стало обострение американо-иранского конфликта, в ходе которого Иран пригрозил атаковать суда, идущие через Ормузский пролив.

