Экономика
17:09, 3 марта 2026Экономика

Фрахт супертанкеров подорожал до рекордных отметок

Reuters: Цена фрахта супертанкеров приблизилась к полумиллиону долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Фрахт супертанкеров на Ближнем Востоке подорожал до рекордных показателей. Об этом сообщило Reuters.

Причиной такой динамики стало обострение американо-иранского конфликта, в ходе которого Иран пригрозил атаковать суда, идущие через Ормузский пролив. По данным агентства, эталонная ставка фрахта для сверхбольших танкеров (VLCC), используемых для перевозки двух миллионов баррелей нефти с Ближнего Востока в Китай, поднялась до 423 736 долларов в день.

Кроме того, агентство сослалось на данные Spark Commodities, согласно которым ставки фрахта в Атлантическом океане 2 марта выросли до 61 500 долларов в сутки (плюс 43 процента к 27 февраля), а в Тихом океане — до 41 000 долларов (плюс 45 процентов).

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что стоимость аренды супертанкеров для перевозки нефти на фоне напряженности между США и Ираном выросла с начала года почти в три раза и может достичь максимума за десятилетие.

