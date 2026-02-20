Стоимость аренды нефтяных танкеров выросла в разы

Bloomberg: Стоимость фрахта нефтяных танкеров выросла с начала года почти втрое

Стоимость аренды супертанкеров для перевозки нефти на фоне напряженности между США и Ираном выросла с начала года почти в три раза и может достичь максимума за десятилетие. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Baltic Exchange, которые приводятся в статье, стоимость фрахта танкера класса VLCC на маршруте Ближний Восток — Китай уже выросла до более чем 151 тысячи долларов в сутки, что является самым высоким уровнем со времен начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Отмечается, что, например, аренда танкеров из Мексиканского залива в Китай также обновила многолетние максимумы, поскольку фрахтователи сталкиваются с увеличением добычи нефти в условиях дефицита судов для срочной аренды.

Росту ставок способствует и концентрация собственности на такие суда. Так, за последние один-два месяца южнокорейская компания Sinokor приобрела или зафрахтовала значительное число супертанкеров и теперь контролирует порядка 120 из них, говорится в материале.

Параллельно нефть дорожает несколько дней подряд. Рост цен продолжился в пятницу на фоне установленного президентом США Дональдом Трампом дедлайна для достижения договоренностей с Тегераном. До этого СМИ также сообщали о подготовке Пентагоном плана военной операции против Ирана, «напоминающей полноценную войну».