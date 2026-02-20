Реклама

Экономика
09:48, 20 февраля 2026Экономика

Дедлайн Трампа для Ирана еще больше разогнал мировые цены на нефть

Новые заявления Трампа об Иране привели к росту цен на нефть выше $72 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировые цены на нефть растут третий день подряд. Еще больше их разогнали заявления президента США Дональда Трампа о дедлайне для заключения соглашения с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

Трамп накануне высказался о том, что Вашингтон для достижения договоренностей с Тегераном отводит максимум 10-15 дней. К моменту написания материала стоимость барреля марки Brent росла на 0,92 процента, до 72,32 доллара.

Военные приготовления обеих сторон, которые сопутствуют переговорному процессу, в последние дни толкают нефтяные цены вверх.

Прежде всего это связано с опасениями участников торгов из-за того, что возможная эскалация может привести к перебоям в поставках через контролируемый Ираном Ормузский пролив, где проходит примерно 20 процентов всего объема ‌потребляемой в мире нефти. В начале недели Тегеран перекрывал его на несколько часов из-за военных учений.

В то же время журналистам стало известно о подготовке Пентагоном плана военной операции против Ирана, «напоминающей полноценную войну», после чего нефтяные цены подскочили почти на три процента.

