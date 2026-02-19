Нефть подорожала на фоне тревог из-за перекрытия Ормузского пролива

Стоимость нефти марки Brent почти достигла $71,5 за баррель

Мировые цены на нефть растут второй день подряд на фоне тревог из-за возможной атаки на Иран со стороны США и ее последствий. Стоимость барреля марки Brent впервые с 29 января превысила 71 доллар, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель рос на 1,51 процента, до 71,41 доллара.

«США и Иран попытались снизить напряженность в ходе переговоров о ядерной программе Тегерана, однако в то же время обе ‌стороны усилили военную активность в ключевом нефтедобывающем регионе», — напоминает Reuters. Основные опасения участников торгов связаны с тем, что возможная эскалация может привести к перебоям в поставках через Ормузский пролив, пишет агентство со ссылкой на ​записку аналитиков ANZ.

Пролив, через который проходит примерно 20 процентов всего объема ‌потребляемой в мире нефти, во вторник на несколько часов перекрывался Тегераном из-за военных учений. В то же время накануне стало известно о подготовке Пентагоном плана военной операции против Ирана, «напоминающей полноценную войну», после чего нефтяные цены подскочили почти на 3 процента.

До этого сообщалось о некотором прогрессе в ходе двусторонних переговоров в Женеве. При этом стоимость углеводородов по-прежнему весьма чувствительна к многочисленным новостям и заявлениям по поводу ситуации вокруг Ирана.