Стало известно о прогрессе США на переговорах в Женеве

Обозреватель Axios Равид заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Обозреватель Axios Барак Равид заявил о прогрессе переговорного процесса между США и Ираном в Женеве. Об этом он написал в социальной сети X.

«Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил мне: в ходе переговоров с Ираном достигнут прогресс, однако остается еще много деталей, которые необходимо обсудить», — сообщил он.

По словам обозревателя, иранская сторона заявила, что в течение ближайших двух недель представит подробные предложения, чтобы сократить разрыв по ряду оставшихся разногласий между нашими позициями.

Ранее Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив. Отмечается, что военные сделали заявление в ходе учений иранских Военно-морских сил в проливе.