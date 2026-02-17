Стало известно о прогрессе США на переговорах в Женеве

Обозреватель Axios Барак Равид заявил о прогрессе переговорного процесса между США и Ираном в Женеве. Об этом он написал в социальной сети X.
«Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил мне: в ходе переговоров с Ираном достигнут прогресс, однако остается еще много деталей, которые необходимо обсудить», — сообщил он.
По словам обозревателя, иранская сторона заявила, что в течение ближайших двух недель представит подробные предложения, чтобы сократить разрыв по ряду оставшихся разногласий между нашими позициями.
Ранее Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив. Отмечается, что военные сделали заявление в ходе учений иранских Военно-морских сил в проливе.