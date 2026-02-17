Иран пригрозил перекрыть один из важнейших транспортных маршрутов мира

Командующий ВМФ КСИР Тангсири: Иран готов перекрыть Ормузский пролив

Иран при получении приказа от высшего руководства страны готов перекрыть Ормузский пролив. Об этом заявил командующий военно-морским флотом (ВМФ) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контр-адмирал Алирез Тангсири, передает Aftab News со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

«Решение о закрытии Ормузского пролива принимает высшее руководство, и как военнослужащий, я заявляю, что мы готовы сделать это, когда бы ни дали на это указания наши старшие офицеры», — сказал военный в ходе учений иранских Военно-морских сил (ВМС) в проливе.

При этом адмирал отметил, что оружие, которое будет применяться в случае реальных боевых действий, отличается от того, что демонстрировалось на учениях.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, заявив о способности потопить американские военные корабли.