13:32, 17 февраля 2026Мир

Верховный лидер Ирана пригрозил Трампу

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа, заявив о способности потопить американские военные корабли. Об этом сообщает Tasnim.

«Они все время говорят, что отправили корабли в Иран. Корабль — это опасное устройство, но еще опаснее оружие, способное потопить этот корабль», — заявил Хаменеи. Он также высмеял утверждения Трампа о самой сильной армии в мире, отметив, что даже она может получить «серьезные повреждения».

Ранее американское военное командование завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. Истребители и самолеты-заправщики с баз в Великобритании передислоцировали ближе к региону, а военнослужащим, подлежащим ротации, продлили контракты. В Пентагоне также отправили на базы в Иордании, Бахрейне и Саудовской Аравии более 250 грузов с оборудованием.

Источники утверждают, что наращивание сил служит как для давления на Тегеран, так и для обеспечения возможности нанести удар в случае провала переговоров.

