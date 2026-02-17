Стало известно о подготовке США к удару по Ирану

CNN: США стянули силы к Ирану для удара в случае провала переговоров

Американское военное командование завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, истребители и самолеты-заправщики с баз в Великобритании передислоцировали ближе к региону, а военнослужащим, подлежащим ротации, продлили контракты. В Пентагоне также отправили на базы в Иордании, Бахрейне и Саудовской Аравии более 250 грузов с оборудованием.

Источники утверждают, что наращивание сил служит как для давления на Тегеран, так и для обеспечения возможности нанести удар в случае провала переговоров. До этого резидент Дональд Трамп допускал смену режима в Иране. Однако в администрации признают, что не знают, кто придет к власти в случае падения правительства: по данным разведки, вакуум может заполнить Корпус стражей исламской революции.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран готов пойти на компромисс с США по ядерной сделке, если Вашингтон согласится обсудить отмену санкций. При этом он отметил, что теперь «мяч на стороне Америки» и ей предстоит доказать желание заключить сделку.