Иран поставил условие США

Тахт-Раванчи: Иран готов пойти на компромисс с США при отмене санкций

Тегеран готов пойти на компромисс с США по ядерной сделке, если Вашингтон согласится обсудить отмену санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает BBC.

«Мы готовы обсудить этот и другие вопросы, связанные с нашей программой, если они готовы говорить о санкциях», — сказал дипломат.

При этом Тахт-Раванчи отметил, что теперь «мяч на стороне Америки» и ей предстоит доказать желание заключить сделку.

Ранее Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вооруженные силы США готовятся к проведению продолжительных операций против Ирана на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ об атаке.

В ответ на эти сообщения пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что американский лидер рассматривает все возможные сценарии в отношении Ирана.

