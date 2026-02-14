Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:54, 14 февраля 2026Мир

Американские военные начали подготовку к атаке на Иран

Reuters: ВС США готовятся к проведению продолжительных операций против Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вооруженные силы (ВС) США готовятся к проведению продолжительных операций против Ирана на случай, если президент страны Дональд Трамп отдаст приказ об атаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«В ходе продолжительной кампании американские военные могут наносить удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и силовым объектам Ирана», — анонимно рассказал один из собеседников издания.

Этот же чиновник заявил, что Соединенные Штаты ожидают ответных мер со стороны Ирана. Это приведет к взаимным ударам, которые будут продолжаться определенный период времени, объяснил он.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана, если переговоры с Тегераном не увенчаются успехом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали способную остановить конфликт на Украине одним звонком страну

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Россиянам назвали самые подешевевшие фрукты и ягоды

    Американские военные начали подготовку к атаке на Иран

    Володин назвал причины нападений подростков в школах

    Почти 100 домов в российском городе остались без отопления

    Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 14 февраля

    Единственное жилье россиянина разрешили изъять за долги отца

    В России арестовали бывшего директора крупного оружейного концерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok