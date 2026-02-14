Американские военные начали подготовку к атаке на Иран

Reuters: ВС США готовятся к проведению продолжительных операций против Ирана

Вооруженные силы (ВС) США готовятся к проведению продолжительных операций против Ирана на случай, если президент страны Дональд Трамп отдаст приказ об атаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«В ходе продолжительной кампании американские военные могут наносить удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и силовым объектам Ирана», — анонимно рассказал один из собеседников издания.

Этот же чиновник заявил, что Соединенные Штаты ожидают ответных мер со стороны Ирана. Это приведет к взаимным ударам, которые будут продолжаться определенный период времени, объяснил он.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана, если переговоры с Тегераном не увенчаются успехом.