Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:32, 14 февраля 2026Мир

Стало известно о планах Трампа ударить по ядерным объектам Ирана

NYT: Трамп рассматривает удары по ядерным объектам Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана, если переговоры с Тегераном не увенчаются успехом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Он [Трамп] также изучает возможность отправки американских командос для ударов по отдельным военным объектам Ирана», — говорится в материале.

По данным газеты, членам команды национальной безопасности американского лидера удалось убедить главу Белого дома воздержаться от действий против Ирана, пока Соединенные Штаты наращивают свои возможности для ударов.

Ранее WSJ сообщило, что Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке. Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца в регион для подготовки к военным действиям в случае провала переговоров с Ираном.

9 февраля Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому придется двигаться». Трамп заявил о желании России заключить соглашение и обратился с призывом к президенту Украины

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Стало известно о планах Трампа ударить по ядерным объектам Ирана

    На Украине сообщили об атаке «Гераней»

    В России оценили отмену Рубио встречи с главами ЕС

    Москвичей предупредили о густом тумане

    В Москве начали поиски невесты самому красивому коту в мире

    Зеленский рассказал о сигналах от США идти на компромиссы

    В США разгорелся скандал из-за жертв ядерных взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok