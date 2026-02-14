Стало известно о планах Трампа ударить по ядерным объектам Ирана

NYT: Трамп рассматривает удары по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает удары по объектам ядерной и ракетной программ Ирана, если переговоры с Тегераном не увенчаются успехом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Он [Трамп] также изучает возможность отправки американских командос для ударов по отдельным военным объектам Ирана», — говорится в материале.

По данным газеты, членам команды национальной безопасности американского лидера удалось убедить главу Белого дома воздержаться от действий против Ирана, пока Соединенные Штаты наращивают свои возможности для ударов.

Ранее WSJ сообщило, что Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке. Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца в регион для подготовки к военным действиям в случае провала переговоров с Ираном.

9 февраля Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по Ирану.