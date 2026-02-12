Пентагон потребовал подготовить силы для нападения на Иран

WSJ: Пентагон готовит второй авианосец для военных действий против Ирана

Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца в регион для подготовки к военным действиям в случае провала переговоров с Ираном. По данным источников, приказ о развертывании может быть отдан в течение нескольких часов.

Официальные лица подчеркивают, что окончательное решение пока не принято и планы могут измениться.

Ранее Трамп допустил, что Вашингтон предпримет против Ирана очень жесткие действия, если сторонам не удастся заключить сделку. Президент США добавил, что второй раунд переговоров с Ираном может состояться на следующей недле.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху захотел обсудить с Трампом новую совместную военную операцию Израиля и США против Ирана. По информации другого источника, Нетаньяху намерен передать Трампу новые разведданные, касающиеся реальных военных возможностей Исламской Республики на данный момент.