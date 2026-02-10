Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
22:35, 10 февраля 2026Мир

Трамп допустил очень жесткие действия против одной страны

Трамп пригрозил Ирану очень жесткими действиями
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон предпримет против Ирана очень жесткие действия, если сторонам не удастся заключить сделку. Об этом американский лидер заявил в беседе с порталом Axios.

«Либо мы заключим сделку, либо нам придется предпринять что-то очень жесткое, как в прошлый раз», — сказал Трамп, имея в виду удары по ядерным объектам республики, которые Соединенные Штаты нанесли летом прошлого года.

Президент США добавил, что второй раунд переговоров с Ираном может состояться на следующей неделе.

9 февраля Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по Ирану.

