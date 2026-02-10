Трамп допустил очень жесткие действия против одной страны

Трамп пригрозил Ирану очень жесткими действиями

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон предпримет против Ирана очень жесткие действия, если сторонам не удастся заключить сделку. Об этом американский лидер заявил в беседе с порталом Axios.

«Либо мы заключим сделку, либо нам придется предпринять что-то очень жесткое, как в прошлый раз», — сказал Трамп, имея в виду удары по ядерным объектам республики, которые Соединенные Штаты нанесли летом прошлого года.

Президент США добавил, что второй раунд переговоров с Ираном может состояться на следующей неделе.

9 февраля Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по Ирану.