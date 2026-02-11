Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:30, 11 февраля 2026Мир

Израиль задумал новую военную операцию против Ирана

CNN: Нетаньяху захотел обсудить с Трампом совместную операцию против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху захотел обсудить с американским президентом Дональдом Трампом новую совместную военную операцию Израиля и США против Ирана. Об этом со ссылкой на высокопоставленные израильские источники сообщает CNN.

«Нетаньяху намерен обсудить возможные военные варианты против Ирана с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон на этой неделе, так как Израиль готовится к непредвиденным обстоятельствам, если переговоры США и Ирана провалятся», — передает телеканал, ссылаясь на слова двух своих собеседников.

По информации другого источника, Нетаньяху намерен передать Трампу новые разведданные, касающихся реальных военных возможностей Исламской Республики на данный момент.

Ранее Трамп допустил, что Штаты предпримут против Ирана «что-то очень жесткое».

