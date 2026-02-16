Реклама

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 16 февраля 2026Мир

Белый дом прокомментировал информацию о подготовке атаки на Иран

Белый дом: Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Белый дом в ответ на сообщения о подготовке потенциальной военной операции США в адрес Иране пояснил, что американский лидер рассматривает все возможные сценарии. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли, передает Reuters.

«Президент [США Дональд] Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана», — сказала она.

Келли добавила, что Трамп учитывает разные мнения, однако окончательные решения принимает, исходя из интересов страны и национальной безопасности.

При этом отмечается, что Пентагон отказался комментировать информацию о подготовке атаки.

Ранее Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вооруженные силы (ВС) США готовятся к проведению продолжительных операций против Ирана на случай, если Трамп отдаст приказ об атаке. «В ходе продолжительной кампании американские военные могут наносить удары не только по ядерной инфраструктуре, но и по государственным и силовым объектам Ирана», — анонимно рассказал один из собеседников издания.

