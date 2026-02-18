Реклама

Экономика
15:41, 18 февраля 2026Экономика

Нефть резко подорожала на фоне сообщений о плане войны США против Ирана

Стоимость нефти марки Brent вновь приблизилась к $70 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Eli Hartman / Reuters

Цены на нефть подскочили почти на три процента. Их значения вновь приблизились к 70 долларам за баррель на фоне сообщений о подготовке Пентагоном плана военной операции против Ирана, которая может продлиться несколько недель. О том, что речь в ее рамках будет идти о действиях, «напоминающих полноценную войну», написал ранее портал Axios.

В публикации, в частности, говорилось, что готовящаяся кампания будет совместной американо-израильской и гораздо более масштабной по сравнению с июньской войной, которую Тель-Авив вел против Тегерана при поддержке Вашингтона.

К моменту написания материала нефть марки Brent резко дорожала в рамках торгового дня на 2,74 процента, до 69,27 доллара за баррель.

Ранее обозреватель того же СМИ сообщил о прогрессе переговорного процесса между США и Ираном в Женеве. Цены на нефть на фоне этого относительного успеха падали. Показатель в последнее время чутко реагирует на ситуацию вокруг Ирана, включая заявления по ее поводу американского президента Дональда Трампа.

