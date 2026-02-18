Стало известно о подготовке многодневной военной кампании против Ирана

Axios: США готовят многодневную военную кампанию против Ирана

Соединенные Штаты готовят масштабную военную операцию против Ирана, которая может продлиться несколько недель и стать полномасштабной войной. Об этом порталу Axios сообщили источники, знакомые с планами Пентагона.

По их данным, кампания будет совместной американо-израильской и гораздо масштабнее июньской войны, которую Израиль вел против Ирана при поддержке США. Новая операция будет иметь экзистенциальное значение для иранского режима и серьезные последствия для всего региона.

Источники отмечают, что в американском обществе практически не обсуждается подготовка к самой значимой военной интервенции США на Ближнем Востоке за последнее десятилетие. Внимание Конгресса и общественности сосредоточено на других вопросах, несмотря на драматические последствия, которые эта война может иметь для оставшихся трех лет президентства Дональда Трампа.

Ранее военное командование США завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. По данным открытых авиарадаров, за последние 24 часа туда были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

По данным CNN, наращивание военной мощи в регионе служит элементом давления на Тегеран в переговорном процессе.