Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 18 февраля 2026Мир

Стало известно о подготовке многодневной военной кампании против Ирана

Axios: США готовят многодневную военную кампанию против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Соединенные Штаты готовят масштабную военную операцию против Ирана, которая может продлиться несколько недель и стать полномасштабной войной. Об этом порталу Axios сообщили источники, знакомые с планами Пентагона.

По их данным, кампания будет совместной американо-израильской и гораздо масштабнее июньской войны, которую Израиль вел против Ирана при поддержке США. Новая операция будет иметь экзистенциальное значение для иранского режима и серьезные последствия для всего региона.

Источники отмечают, что в американском обществе практически не обсуждается подготовка к самой значимой военной интервенции США на Ближнем Востоке за последнее десятилетие. Внимание Конгресса и общественности сосредоточено на других вопросах, несмотря на драматические последствия, которые эта война может иметь для оставшихся трех лет президентства Дональда Трампа.

Ранее военное командование США завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. По данным открытых авиарадаров, за последние 24 часа туда были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

По данным CNN, наращивание военной мощи в регионе служит элементом давления на Тегеран в переговорном процессе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Зеленский высказался о прогрессе в одной сфере по итогам переговоров

    Российский производитель заявил о выпуске первой модели авто с панорамной крышей

    Министр спорта назвал число погибших или раненых в ходе СВО российских спортсменов

    Захарова предложила ЕС отказаться от дипломатии

    Названы самые популярные направления в вузах России

    Зеленский прокомментировал завершение переговоров в Женеве

    США добились многомиллиардных инвестиций от своего союзника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok