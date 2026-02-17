Реклама

Наука и техника
21:32, 17 февраля 2026Наука и техника

Нашествие американских истребителей заметили в одном регионе

Axios: США за сутки перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Вашингтон продолжает наращивать военную мощь на Ближнем Востоке. Делается это на фоне переговоров США и Ирана в Женеве, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным открытых авиарадаров, за последние 24 часа туда были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

Кроме того, американские силы продолжили переброску в регион систем противовоздушной обороны, отмечает телеканал CNN. Один из собеседников сообщил, что там было решено продлить срок пребывания части военных подразделений, хотя в ближайшие недели ожидалась их ротация.

Как уже сообщалось сегодня, военное командование США завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. По данным CNN, наращивание военной мощи в регионе служит элементом давления на Тегеран в переговорном процессе.

