Мировые цены на нефть упали на фоне переговоров Ирана и США

Цена Brent упала примерно до $67,5 за баррель на фоне переговоров Ирана и США

Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent перешла к снижению на фоне переговоров Ирана и США по ядерной программе. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 17:55 по московскому времени сырьевые котировки опустились примерно до 67,5 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 1,69 процента. На минимуме котировки опускались до 67,26 доллара.

Эксперты связывают подобную динамику в том числе со снижением напряженности в ближневосточном регионе. Продолжающиеся переговоры по иранской ядерной программе ослабили опасения участников фондового рынка по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива, через который на глобальный рынок поступают значительные объемы сырья.

Представители Вашингтона и Тегерана планируют продолжить переговоры по ядерной программе Ирана в обозримом будущем. Дата следующей встречи будет объявлена позже. Власти Ирана ранее понадеялись, что переговоры с США принесут ощутимый результат, и стороны в конечном счете придут к компромиссу по будущему соглашению. Курс на дипломатическое разрешение в целом вселяет оптимизм участникам глобального нефтерынка, что способствует постепенному снижению цен на сырье.