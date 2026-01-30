Реклама

Экономика
16:54, 30 января 2026Экономика

Цены на нефть отреагировали на ситуацию вокруг Ирана

Нефть подорожала на 3,5 % из-за опасений эскалации конфликта США и Ирана
Дмитрий Воронин

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Нефть марки Brent, подорожавшая в четверг, 29 января, на 3,5 процента на фоне опасений эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном, в пятницу отступила от вчерашних многомесячных максимумов в 71 доллар за баррель и торгуется на уровне 70,1 доллара. Об этом пишет «Интерфакс».

Агентство отмечает, что снижение котировок стало реакцией на некоторое ослабление опасений из-за дальнейшего развития ситуации вокруг Ирана.

Накануне вечером американский президент Дональд Трамп заявил, что участвовал в последние дни в контактах с руководством Ирана, которое призвал отказаться от военных разработок в ядерной сфере. Отмечается, что рынки сочли это признаком того, что глава Соединенных Штатов готов дать шанс дипломатии.

Причиной роста нефтяных цен до этого стали снегопады в США и заявления Трампа о том, что к Ирану движется «еще одна прекрасная армада» американских кораблей.

